05.01.2019, 21:38

В Таллинне сохраняется положительный естественный прирост населения

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rus.delfi.ee
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T1 Mall of Tallinn
T1 Mall of TallinnFoto: Jaanus Lensment

В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в прошлом году зарегистрировано 5167 рождений и 4823 смерти, а значит, рождений было на 7,1% больше.

В декабре зарегистрировано 352 рождения и 377 смерти, в ноябре, соответственно, 387 и 374. ЗАГС зарегистрировал 2455 браков и 1148 разводов, а значит, на каждые два заключения брака в прошлом году приходилось одно расторжение. В декабре прошлого года в Таллинне заключили 166 брачных союзов, 92 – распались.

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Спасибо за ответы и удачи!
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