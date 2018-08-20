В Таллинне собрался Клуб 20 августа. Ратас поблагодарил всех, кто cохраняет и развивает свободную Эстонию

По словам Ратаса, в восстановившей независимость Эстонии принято часто интересоваться, живем ли мы сегодня в такой стране, какую представляли себе в те переломные годы. По мнению премьер-министра, такую прекрасную Эстонию нам во многом и представить то было трудно.

”У нас хватает трудностей и проблем, но еще больше светлых моментов, приносящих удовлетворение. У нас есть свобода и возможность самостоятельно, честно и открыто обсуждать стоящие перед нами проблемы. Более того — мы принадлежим к Европейскому союзу и НАТО, к семье развитых государств. Ни одно из этих достижений нельзя недооценивать”, — сказал глава правительства.

По словам Ратаса, сегодня мы должны спросить у себя: как увеличить численность народа Эстонии, и прийти к решению, как сделать наше обшество более сплоченным и сильным.

”Мы должны подумать о том, как сделать так, чтобы всем людям в Эстонии было хорошо жить, вне зависимости от того, в каком уголке страны они живут. Нам нужно спросить себя, как примириться с самыми сложными периодами нашей истории. Мы должны подумать, как нам объединить людей и общество так, чтобы никто не ощущал себя отверженным, чтобы каждый чувствовал, что с его мнением считаются. Мы должны научиться быть упорными, как это присуще эстонскому характеру, но при этом не озлобленными и не недовольными”, — сказал Ратас.