В Таллинне соберутся транспортники Европы

22 и 23 ноября в помещениях Таллинского горсобрания на Вана-Виру, 12 в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС пройдет организованная Всемирной ассоциацией общественного транспорта, АО "Таллинский городской транспорт" и Тартуской горуправой конференция "Разумное движение 2020: инновационный и щадящий природу городской транспорт в Европе".
В Таллинн, как сообщил председатель правления АО "Таллинский городской транспорт" Энно Тамм, ожидается прибытие почти сотни участников. В программе — обсуждение стратегических проблем современного общественного транспорта, среди который финансирование этой сферы, внедрение интеллигентных транспортных систем и новых технологий, сокращение ущерба окружающей среде, разработка новых транспортных услуг и политика ЕС в области городского транспортного движения.