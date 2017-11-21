21.11.2017, 07:00

В Таллинне соберутся транспортники Европы

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rus.delfi.ee
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Pressikonverents Majaka trammipeatuses
Pressikonverents Majaka trammipeatusesFoto: Andres Putting

22 и 23 ноября в помещениях Таллинского горсобрания на Вана-Виру, 12 в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС пройдет организованная Всемирной ассоциацией общественного транспорта, АО "Таллинский городской транспорт" и Тартуской горуправой конференция "Разумное движение 2020: инновационный и щадящий природу городской транспорт в Европе".

В Таллинн, как сообщил председатель правления АО "Таллинский городской транспорт" Энно Тамм, ожидается прибытие почти сотни участников. В программе — обсуждение стратегических проблем современного общественного транспорта, среди который финансирование этой сферы, внедрение интеллигентных транспортных систем и новых технологий, сокращение ущерба окружающей среде, разработка новых транспортных услуг и политика ЕС в области городского транспортного движения.

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