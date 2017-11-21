В Таллинне соберутся транспортники Европы

Pressikonverents Majaka trammipeatuses Foto: Andres Putting

22 и 23 ноября в помещениях Таллинского горсобрания на Вана-Виру, 12 в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС пройдет организованная Всемирной ассоциацией общественного транспорта, АО "Таллинский городской транспорт" и Тартуской горуправой конференция "Разумное движение 2020: инновационный и щадящий природу городской транспорт в Европе".