В Таллинне соберутся министры иностранных дел, спикеры и депутаты парламентов Балтийских стран

На этой неделе в Таллинне встретятся министры иностранных дел, спикеры и депутаты парламентов Балтийских стран с целью проведения сессии Балтийской ассамблеи и Балтийского совета, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Первое мероприятие состоится 9 ноября в 19:00. В Таллиннской реальной школе пройдет торжественная церемония, в ходе которого будут вручены премии Балтийской ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций. В этом году лауреатом премии Балтийской ассамблеи в области науки стал директор Эстонского генного фонда генетик Андрес Метспалу. Эстония также удостоилась премии в области инноваций, которую получило предприятие по производству деревянных домов OÜ EstHus.

В пятницу, 10 ноября, в 10:45 в Рийгикогу будут вручены Медали балтийского единства. В этом году из Эстонии медаль получат режиссер документального фильма ”История Балтийского университета” журналист Хельга Меритс, художественный руководитель и главный дирижер XII и XV праздника песни и танца студентов стран Балтии Гаудеамус Ало Ритсинг и организатор профессиональных конкурсов балтийских школ лесного хозяйства директор Лууаской школы лесного хозяйства Хаана Зуба-Рейнсалу.

В пятницу утром перед вручением Медалей балтийского единства пройдет встреча президиума Балтийской ассамблеи и спикеров парламентов. После этого начнется 36-я сессия Балтийской ассамблеи. На открытии сессии выступят председатели парламентов стран Балтии. На сессии будут председательствовать президент Балтийской ассамблеи Ааду Муст и вице-президенты Валериюс Симулик и Янис Вуцанс.

В пятницу в Рийгикогу также соберется совет сотрудничества правительств и парламентов стран Балтии — Балтийский совет. 23-м заседанием Балтийского совета будут руководить председатель совета по сотрудничеству Балтийского совета министров министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и президент Балтийской ассамблеи Ааду Муст. Также выступят министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс.

В пятницу в 13:00 в Белом зале Рийгикогу начнется пресс-конференция, где желающие смогут задать вопросы руководителям делегаций стран Балтии и министрам иностранных дел. Перед пресс-конференцией руководитель эстонской делегации и министр иностранных дел Эстонии подпишут совместное заявление Балтийской ассамблеи и Балтийского совета министров.

По итогам сессии Балтийской ассамблеи будет принята резолюция и подписан заключительный документ. После окончания сессии Эстония передаст председательство в Балтийской ассамблее и Балтийском совете министров Литве.