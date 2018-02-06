06.02.2018, 13:50

В Таллинне снова открывается инфопункт для квартирных товариществ

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Foto on illustreerivFoto: Karli Saul

В среду, 7 февраля, в зале обслуживания Таллиннской горуправы (площадь Вабадузе, 7) вновь открывается информационный пункт для квартирных товариществ, сообщает Раэпресс.

Юристы Союза квартирных товариществ Эстонии в период с 7 февраля по 27 июня и с 5 сентября по 19 декабря будут еженедельно по средам с 9 до 12 и с 13 до 17 часов бесплатно консультировать представителей квартирных товариществ и владельцев квартир.

Как отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк спрос на такую услугу довольно высок — в год за помощью обращаются более тысячи человек. Помощь, благодаря сотрудничеству Союза квартирных товариществ и города, оказывается по вопросам прав и обязанностей товарищества как юридического лица, связанным с проживанием в многоквартирном доме проблемам гражданского, административного, уголовного права.

Город поддерживает также проведение форумов квартирных товариществ, предоставляет субсидии для участия в организуемых Союзом квартирных товариществ и Союзом ухода за недвижимостью курсов.

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