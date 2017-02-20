В Таллинне с успехом завершились Дни русского просвещения

Дни русского просвещения, организованные Таллиннской городской управой, вызвали повышенный интерес горожан и дали старт новым проектам, сообщает Раэпресс.

Дни завершились в воскресенье благотворительным концертом в Доме братства Черноголовых, в котором приняли участие артисты Русского театра, а также прозвучали русские романсы в исполнении всемирно известной Марии Веретениной.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт во время своего приветствия подчеркнул, что разнообразная программа праздника соответствует многогранности русской культуры.”Духовная составляющая является стержнем культуры, — сказал вице-мэр. — Если эти мероприятия зажгли в ком-то искру, которую он сможет передать дальше, то Дни русского просвещения достигли главной цели”.

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Закрытие фестиваля посетил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. В своей речи он поблагодарил организаторов и лично Михаила Кылварта за вклад в укрепление русской культуры в Эстонии.

Программа Дней русского просвещения началась в пятницу, 17 февраля, конкурсом чтецов среди таллиннских школьников, в котором приняли участие более 50 учеников русских и эстонских школ.

Таллиннский русский музей с трудом вместил всех желающих посетить открытие выставки ”Русское печатное слово в Таллинне: от 19 века до 1940 г.”. В субботу мероприятия в Таллиннском русском музее продолжились двумя лекциями: ”Пушкин — pro et contra” и ”Неприехавший Пушкин”, интерес к которым был столь велик, что регистрация слушателей закончилась через три дня после публикации объявления. Работники музея успокоили всех желающих, которым не удалось присутствовать на мероприятии, — лекции обязательно повторят.

Субботний день ознаменовался установлением отреставрированного креста на шпиль Храма Рождества Богородицы в Таллинне (Казанской церкви). Во время этого торжественного события был также подписан договор с Таллиннской мэрией о ее участии в финансировании ремонтных работ в храме на сумму 50 000 евро.