17.10.2018, 13:33

В Таллинне реконструируют две улицы


rus.delfi.ee
EST
Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustratiivne.Foto: Helena Pass

Как сообщает Раэпресс, в Таллинне реконструируются две улицы - Юурдевео и Вана-Пирита.

Одна из основных целей реконструкции улицы Юурдевео — повышение уровня безопасности движения. Для этого создаются возвышающиеся перекрестки с улицами Тюри, Кауба и Кеава, "лежачий полицейский" перед домом № 5 по улице Тюри, на улице Тюри добавятся в общей сложности 86 мест для стоянки автомобилей, переходы получат специальное освещение и будут оснащены камнями Брайля для слабовидящих.

По обе стороны улицы Юурдевео, которая станет односторонней, появятся велодорожки и тротуары с бетонным покрытием. Стоимость работ — 1,7 миллиона евро. Завершиться они должны в декабре.

В ходе реконструкции улицы Вана-Пирита создаются трехметровой ширины велодорожка и такой же ширины тротуар. Для посетителей Исторического музея строится автостоянка на 39 мест с карманом для остановки рейсовых автобусов. Реконструирована будeт и автостоянка перед Морскими воротами Певческого поля.

Устанавливаются современное освещение, камни Брайля для слабовидящих на пешеходных переходах. Работы стоимостью 2,8 миллиона евро должны завершиться в ноябре.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| ”Настоящий теракт, как в Беслане”. В Крыму произошел взрыв: 13 человек погибли, минимум 50 ранены. Большинство из них — дети

17.10.2018
В Керчи произошел теракт. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 13 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.
Подробнее



ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом

17.10.2018
В Нарве ежедневно люди спешат выстроиться в очередь за хлебом. За бесплатным хлебом. 28,2% ида-вирумааской молодежи живет в относительной бедности.
Подробнее

Внутренний конфликт EKRE: что будет, если вопрос гей-браков перестанет быть важным для большинства в партии?

17.10.2018
Случаи Яана Мянника и Сийри Сисаск показывают напряжение между националистами и традиционалистами EKRE. В будущем это напряжение еще больше вырастет, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет

17.10.2018
Сегодня депутаты Рийгикогу приступят к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, дебаты предстоят жаркие. Как считает политик, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы испытать сплоченность коалиции и поставить под сомнение приоритеты государства на следующий год.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106612001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €

Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали

17.10.2018
”Если сегодняшний закон, касающийся отмывания денег, перенести на 20,15, да даже 10 лет назад, то ни один банк не будет чист. Я в этом абсолютно убежден”, — заявил бывший управляющий отделом внутреннего аудита Hansapanga, исполнительный директор Starman, директор Департамента шоссейных дорог, а также бывший председатель правления ликвидированного летом Versobank, Айво Адамсон.
Подробнее

ФОТО | Один из самых красивых памятников культуры Эстонии выставлен на продажу

17.10.2018
В уезде Рапламаа в волости Кехтна расположена мыза Кехтна, площадь которой составляет 947,8 м2. В роскошном старинном строении 21 комната. Уникальная историческая мыза выставлена на продажу за 369 000 евро.
Подробнее


ВИДЕО КХЛ | "Йокерит" перевернул встречу на последних минутах, лидер ЦСКА сенсационно проиграл китайцам

16.10.2018
Сегодня в Таллинне, в ледовом холле Тондираба состоится презентация грядущего уникального для Эстонии спортивного события - хоккейного уик-энда с командами из Континентальной хоккейной лиги. Представители выступающей в роли хозяев площадки финской команды "Йокерит" расскажут о том, что будет происходить 26-28 октября в эстонской столице, а отечественные звезды культуры и спорта перевоплотятся в хоккеистов и попробуют забить шайбу настоящему голкиперу!
Подробнее

В Вильнюсе открывается Музей современного искусства

17.10.2018
Завтра, 18 октября, в Вильнюсе откроется Музей современного искусства (MO muziejus). Мероприятие растянется на четыре дня. В эти дни посетители смогут не только осмотреть выставки, но и послушать концерты, принять участие в дискуссиях, экскурсиях, наблюдать выступления деятелей искусства.
Подробнее