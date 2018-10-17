В Таллинне реконструируют две улицы

Одна из основных целей реконструкции улицы Юурдевео — повышение уровня безопасности движения. Для этого создаются возвышающиеся перекрестки с улицами Тюри, Кауба и Кеава, "лежачий полицейский" перед домом № 5 по улице Тюри, на улице Тюри добавятся в общей сложности 86 мест для стоянки автомобилей, переходы получат специальное освещение и будут оснащены камнями Брайля для слабовидящих.

По обе стороны улицы Юурдевео, которая станет односторонней, появятся велодорожки и тротуары с бетонным покрытием. Стоимость работ — 1,7 миллиона евро. Завершиться они должны в декабре.

В ходе реконструкции улицы Вана-Пирита создаются трехметровой ширины велодорожка и такой же ширины тротуар. Для посетителей Исторического музея строится автостоянка на 39 мест с карманом для остановки рейсовых автобусов. Реконструирована будeт и автостоянка перед Морскими воротами Певческого поля.

Устанавливаются современное освещение, камни Брайля для слабовидящих на пешеходных переходах. Работы стоимостью 2,8 миллиона евро должны завершиться в ноябре.