В Таллинне прошел марш в поддержку мужчин. Желающих присоединиться к маршу оказалось немного

"Был марш женщин, а мужчин как-то забыли. Если продолжительность жизни мужчин в Эстонии сейчас короче где-то на десять лет, значит на это надо обращать внимание. Надо беречь мужчин тоже, потому что береженный мужчина бережет и женщину. Мы просто хотим, чтобы поняли, что мы тоже страдаем, болеем, просто не показываем этого", — пояснил "Актуальной камере" причины проведения мероприятия один из организаторов Райво Коксер.

Немногочисленные ораторы говорили о гендерных стереотипах, заставляющих мужчин стоически переносить или просто игнорировать проблемы со здоровьем и психологические проблемы. Однако желающих послушать эти речи на площади Вабадусе оказалось немного.

"Мы предвидели это. Сегодняшнее мероприятие показывает, что в нашем общественном мнении появился своего рода перекос. Уже годами говорят о проблеме насилия в отношении женщин, о том, что у женщин меньше зарплаты и меньше прав в разных сферах — эти разговоры находят в обществе отклик, и люди идут на женский марш, а вот на призыв выйти на марш в поддержку мужчин отклик, как вы сами видите, оказался намного слабее", — сказала Тийна Кангро.

Символика в руках собравшихся не оставляла сомнений в том, что наряду с правами мужчин их сильно заботит и судьба Свободной партии.