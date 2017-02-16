В Таллинне пройдут Дни русского просвещения

С 17 по 19 февраля Таллиннская городская управа проводит Дни русского просвещения, призванные познакомить всех желающих с историей и традициями русской культуры.

”Впервые ”Дни русского просвещения” прошли во времена довоенной Эстонской Республики. Они были организованы в 1924 году в Печорском крае, входившем в те годы в состав Эстонии. Мероприятие было возобновлено в 2014 году, а этой зимой фестиваль пройдет уже в третий раз”, — рассказал Михаил Кылварт.

Значительная часть программы посвящена жизни и творчеству А. С.Пушкина — в этом году со дня смерти поэта исполняется 180 лет.

”В пятницу состоится финал конкурса чтецов, на котором русские и эстонские школьники прочтут стихи Пушкина, а лучшие исполнители будут награждены призами. В гимназии Густава Адольфа, где пройдёт финал конкурса, также выступят гости из Нарвы. Подобные встречи объединяют учеников русских и эстонских школ, способствуют культурному взаимообогащению”, — подчеркнул Кылварт.

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Сразу несколько литературных встреч состоятся в Таллиннском русском музее: в пятницу, 17 февраля, там откроется выставка ”Русское печатное слово в Таллинне: от 19-ого века до 1940 года”, знакомящая с историей русской печати в Таллинне, реформами русского алфавита, процессом изготовления книги.

В центре внимания — несколько исторических эпох, а также социальная, культурная и политическая история, отраженная в печатных изданиях. Основные экспонаты — раритетные издания из частной коллекции Александра Борисова: книги, брошюры, журналы, художественные каталоги, афиши, газеты, выходившие на русском языке в Таллине в период с 1820-х гг. до 1940 года. С выставкой можно будет ознакомиться уже в субботу, 18 февраля.

В тот же день с лекциями выступят профессор Тартуского университета Любовь Киселева — ”Пушкинский Петр I — pro et contra” и старший научный сотрудник Таллиннского университета Татьяна Кузовкина — ”Неприехавший Пушкин”.

Начало лекций в 12.00 и 14.00. В 16.00 пройдет экскурсия в Преображенскую церковь, расположенную по адресу Суур-Клостри, 14. Экскурсию на тему ”Иконостас Ивана Зарудного” проведет куратор Таллиннского русского музея Мария Сморжевских-Смирнова. Регистрация на лекции и экскурсию по адресу vemu@linnamuuseum.ee.

Завершится фестиваль в воскресенье в Центре русской культуры. В полдень там откроется семейная ярмарка, на которой можно будет познакомиться с традициями русского чаепития и посмотреть кукольный спектакль.

В фойе пройдут мастер-классы ”Русская народная кукла” и ”Искусство письма 19 века”. На втором этаже центра гости смогут не только увидеть экспонаты выставки ”Старинный костюм 19 века”, но и сфотографироваться в костюмах этой эпохи.

Помимо этого, можно будет поучаствовать в различных мероприятиях для детей и родителей, посмотреть концерт коллективов ЦРК. В 15.30 в большом зале начнется показ фильма документалиста Олега Беседина, созданного на основе его сериала ”А.С. Пушкин. Русские тропы в Эстонии”.