В Таллинне пройдут Дни памяти писательницы Гоар Маркосян-Каспер

15 и 16 марта в Таллинне пройдут Дни памяти эстонской писательницы армянского происхождения Гоар Маркосян-Каспер, сообщает Раэпресс.

Гоар Маркосян-Каспер — автор стихотворных и прозаических произведений, первый лауреат международной премии имени князя Юрия Долгорукого как лучший автор книг на русском из стран Балтии, двукратный лауреат премии ”Капитала культуры”, а также номинант ”Русского Букера”.

15 марта в 18.00 в Кадриоргском дворце состоится благотворительный вечер на основе вышедшего в Петербурге в 2017 году поэтического сборника Гоар Маркосян-Каспер ”Родилась я черной пантерой”, стихи прозвучат в исполнении артистов Эдуарда Тее, Натальи Дымченко, Татьяны Семенюк и Анны Хачатурян. Впервые будут исполнены Анной Ганиной романсы таллиннского композитора Владимира Игнатова на стихи Гоар Маркосян-Каспер.

16 марта состоится международная конференция, посвященная творчеству писательницы. В ней примут участие литературоведы, писатели, деятели культуры из России, Армении и Эстонии: Андрей Арьев, Игорь Сухих, Ирина Белобровцева и другие. Конференция начнется в 14 часов в Таллиннском университете, аудитория S-238.

Произведения Гоар Маркосян-Каспер переведены на эстонский, французский, немецкий, испанский, голландский и армянский языки. Гоар Маркосян-Каспер публиковалась в Санкт-Петербургских журналах ”Звезда” и ”Нева”, эстонских ”Радуге” и ”Таллине”, в ”Дружбе народов”, ”Литературной Армении” и др. Автор шести романов, книги малой прозы. Ее перу принадлежат пьеса ”Памятник”, поставленная армянским театром Парижа, книга о Россини (в соавторстве с Калле Каспером), сценарий телефильма ”Смерть Сесили” (в соавторстве с Калле Каспером) и т.д. Гоар Маркосян-Каспер ушла из жизни 10 сентября 2015 г. в Барселоне.

Вход на мероприятия свободный. Дни памяти организованы при поддержке Таллиннского университета, Эстонского общества Давида Самойлова и Таллиннского департамента культуры.