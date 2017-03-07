В Таллинне пройдет Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице

7 марта с 12:00 до 18:00 часов в Таллиннском Котле культуры пройдет Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, во время организации ярмарок труда Касса по безработице всё больше внимания уделяет тому, чтобы помимо места встречи соискателей работы и работодателей, ярмарка труда была бы также местом, где можно более широко обсудить различные темы, связанные с работой.

”В этом году в центре внимания будет значение сферы информационных технологий в роли гаранта для повышения конкурентоспособности как с позиции одного человека, так и с позиции Эстонии в целом. Также на ярмарке мы представим возможности дополнительного обучения и переобучения для работающих людей, которые откроются с 1 мая. Как уже стало традицией, во время ярмарки пройдут различные тематически семинары, а также будет возможность посетить бесплатную консультацию по карьере”, — рассказал Паавел.

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В ярмарке примут участие 80 работодателей, которые предложат 2000 рабочих мест. Будут предлагаться как простые работы, так и места для специалистов, в большом количестве будет предлагаться работа для работников в секторах обслуживания и производства.

Для того чтобы гости ярмарки могли лучше ориентироваться среди множества работодателей и предложений о работе, отдельно будут отмечены работодатели, которые предлагают работу людям с пониженной трудоспособностью (знак ”TVR” на табличке работодателя) и молодым людям до 18 лет (знак в форме кленового листа на табличке работодателя). Работодателей, которые предлагают возможность пройти учебную практику, можно будет найти по знаку ”koolipraktika” на табличке работодателя.

Помимо трудового посредничества на ярмарке также пройдет интересный семинар и мастер-классы. На 0 этаже Катла культуры на семинаре о карьере ”Наши люди — наши возможности 2.0” в этот раз обсудят сферу информационных технологий.

Семинар откроет председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел, с докладами выступят декан научного отдела информационных технологий ТТУ — профессор Герт Ерван, руководитель проектов BCS Koolitus Катрин Сульг, Маркко Кару — Funderbeam CDO, руководитель отдела обслуживания Riigi Infokommunikatsiooni SA Айрес Рюхка, руководитель отдела найма CV Keskus Ренита Кяспер, ментор программы Superheroes Марис Йыгева, преподаватель Кайдо Киккас и руководитель по качеству Мерле Варенди из IT-Kolledž.

На панельной дискуссии обсудят, обеспечивают ли знания и способности в сфере ИТ желаемый успех. Программа семинара: www.toomess.ee. Семинар будет сопровождаться сурдопереводом.

В течение всего дня можно будет посетить семинары на различные темы о поиске работы, трудоустройстве и развитии карьеры, семинары пройдут как на эстонском, так и на русском языке.

На портале Эстонского национального телерадиовещания можно будет посмотреть прямую трансляцию с семинара по карьере.