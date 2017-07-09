В Таллинне пройдет встреча председателей комиссий национальных парламентов по делам ЕС

Сегодня и завтра состоится вступительная конференция парламентского измерения председательства Эстонии в Совете Европейского союза. В связи с этим в Таллинне пройдет встреча председателей комиссий национальных парламентов по делам Европейского союза и представителей Европейского парламента, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомаса Витсута, сотрудничество в Европейском союзе на парламентском уровне сегодня важнее, чем когда-либо ранее. ”В ходе парламентских дебатов мы, как правило, находим необходимое равновесие между разными мнениями. Это важно для сохранения единства ЕС”, — сказал Витсут.

По словам Витсута, во время председательства Эстония планирует обсудить на парламентском уровне именно те вопросы, где вклад парламентов сейчас нужен больше всего. Например, как повысить конкурентоспособность в ЕС, как развивать солидарность в условиях миграционного давления или каким должно стать будущее Европейского союза. ”Я пригласил своих коллег в Таллинн, чтобы обсудить, как наилучшим образом осуществить программу председательства Эстонии в ЕС, а также вместе обсудить, какие условия нужны для стартапов, чтобы они были успешны в Европейском союзе, — сказал Витсут. — Я хочу, чтобы в Таллинне мои коллеги увидели, как можно вести дела без большого количества бумажных документов”.

На конференции, которая пройдет в понедельник в зале Рийгикогу, премьер-министр Юри Ратас даст обзор приоритетов председательства Эстонии в Совете ЕС. Это: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа, а также открытая и долговечная Европа.

Остальные доклады на конференции посвящены инновации и стартапам. Кристин Шрайбер из Европейской комиссии, Стен Тамкиви из Эстонии и Иво Шпигел из Хорватии в своих выступлениях постараются найти ответ на вопрос, что необходимо сделать на уровне Европейского союза и государств-членов ЕС, чтобы способствовать росту стартапов. Участники также обсудят, как политики могли бы способствовать улучшению работы стартапов и как обеспечить конкурентоспособность экономики ЕС. Участники дебатов поделятся своим опытом.

В воскресенье в Таллинне встретится тройка председателей. Помимо действующего председателя, Эстонии, в тройку также входят предыдущий председатель, Мальта, и следующий председатель, Болгария. Во встрече также примет участие представитель Европейского парламента. Цель встречи — поддержать последовательность в руководстве COSAC.

Все делегаты могут посетить творческий инкубатор Tallinn Designe House.

В состав эстонской делегации входят Тоомас Витсут, Марианне Микко и Яак Мадисон.

Конференция председателей парламентских комитетов по европейским делам (COSAC) подготовит почву для пленарного заседания COSAC, которое пройдет в Таллинне в конце ноября. Главными темами пленарного заседания станут будущее Европейского союза, роль национальных парламентов, развитие единого цифрового рынка, внешнее измерение миграции и вопросы безопасности.