В Таллинне пройдет всемирная конференция по бесплатному общественному транспорту

Европейскую "зеленую" неделю Таллинн отмечает завтра, 10 мая, международной конференцией "Бесплатный общественный транспорт для всех. Мечты и действительность", посвященной пятилетию введения бесплатного проезда в городе, сообщает Раэпресс.

На конференции выступят руководитель Комиссии по транспорту и туризму Европарламента Карима Делли, вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар, мэр Дюнкерка Патрик Вергрье, мэры немецких городов Темплина и Тюбингена Детлет Табберт и Борис Палмер, мэр шведского города Авеста Ларс Исакссон, представители литовских, итальянских, польских и даже бразильских городов, а также министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, мэр Таллинна Таави Аас, председатель Козеского волостного собрания Уно Сильберг и другие.

Всего для участия в конференции зарегистрировались 140 человек, среди которых представители Германии, Франции, Польши, Голландии, Швеции, Италии, Литвы, Венгрии, США, России, Соединенного Королевства.