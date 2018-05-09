09.05.2018, 17:40

В Таллинне пройдет всемирная конференция по бесплатному общественному транспорту


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna linnaliinibussidFoto: Madis Veltman

Европейскую "зеленую" неделю Таллинн отмечает завтра, 10 мая, международной конференцией "Бесплатный общественный транспорт для всех. Мечты и действительность", посвященной пятилетию введения бесплатного проезда в городе, сообщает Раэпресс.

На конференции выступят руководитель Комиссии по транспорту и туризму Европарламента Карима Делли, вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар, мэр Дюнкерка Патрик Вергрье, мэры немецких городов Темплина и Тюбингена Детлет Табберт и Борис Палмер, мэр шведского города Авеста Ларс Исакссон, представители литовских, итальянских, польских и даже бразильских городов, а также министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, мэр Таллинна Таави Аас, председатель Козеского волостного собрания Уно Сильберг и другие.

Всего для участия в конференции зарегистрировались 140 человек, среди которых представители Германии, Франции, Польши, Голландии, Швеции, Италии, Литвы, Венгрии, США, России, Соединенного Королевства.

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