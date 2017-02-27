В Таллинне пройдет третий международный турнир по дебатам на русском языке

Четвертого и пятого марта в стенах Таллиннского технического университета пройдет третий международный турнир по дебатам на русском языке - Таллиннский открытый кубок 2017.

Таллиннский кубок вновь станет самым масштабным мероприятием в русскоязычном направлении общества дебатов Эстонии. В турнире примут участие около сотни человек не только из нашей страны, но и из стран ближнего зарубежья, таких как Россия, Украина, Беларуссия, Казахстан и Финляндия. В числе участников как сами игроки, которых, по меньшей мере, шестьдесят человек, так и судьи, и помощники, команда волонтеров и организаторов, и, конечно, зрители и болельщики, которые придут поддержать понравившиеся команды.

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”Турнир прошлого года был, наверное, самым массовым русскоязычным мероприятием по дебатам в Эстонии. В этом плане нынешний турнир будет относительно более "камерным" — хотя это по-прежнему большое событие, с действительно международным участием. Наверное, ещё важное отличие — это коллегия главных судей, от которых зависят и темы, которые будут обсуждаться участниками, и общий дух турнира, если можно так сказать”, — рассказывает один из организаторов Тимофей Петухов.

Дебаты — это состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных общественно-политических до ”вечных” морально-философских проблем. Дебаты проходят по определенному регламенту: есть две стороны — ”за” и ”против”, определенный порядок выступлений и роли спикеров, объективный судья, который решает, кто лучше объяснил свою позицию и, конечно, поддержка зрителей.

Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных общественно-политических вопросов до "вечных" морально-философских проблем. От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию-так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения.

”Во-первых, это возможность увидеть действительно конструктивную дискуссию по важным вопросам. Мы всё-таки сильно недооцениваем дискуссию как таковую — потому что редко видим достойные примеры, всё чаще сталкиваемся с банальным спором, где, конечно, чаще рождается не истина, а конфликт. В дебатах же участники атакуют сами идеи, а не личность оппонента, и делают это профессионально, не отклоняясь от темы. В итоге такой "диалектики" часто уходишь после раунда с совершенно новым, гораздо более глубоким пониманием тех явлений, которые обсуждались в теме. Ну и от такой дискуссии просто получаешь настоящее интеллектуальное удовольствие, особенно если уровень участников действительно высок. А в полуфинале и финале играют только такие, так что приходите”, — добавляет он.

Всех заинтересованных приглашают посмотреть интересные игры на актуальные темы в Таллиннском техническом университете в первые выходные марта. Финал состоится 5 марта в 16.30 в здании ТТУ, корпус SOC, факультет экономики, аудитория 414.

Турнир поддерживают Эстонское общество дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллиннский технический университет и студенческий совет.