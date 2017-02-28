В Таллинне пройдет "правовая аптека" по вопросам алиментов

Таллинская городская канцелярия вместе с Союзом юристов Эстонии проводит в следующий понедельник, 6 марта, в зале обслуживания городской управы (пл. Вабадузе, 7) "правовую аптеку", бесплатная помощь в которой будет оказываться по вопросам, связанным с алиментами, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что многолетняя практика оказания бесплатной юридической помощи как на эстонском, так и на русском языке по разным аспектам права доказывает необходимость и популярность этой услуги поскольку многим помощь наших крупных юридических бюро оказывается не по карману. В нынешнем году состоятся еще пять "правовых аптек" в разных частях города — в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинне, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, причем посвящены они будут трудовому, семейному и обязательственному праву, вопросам наследства и деятельности квартирных товариществ. Бесплатность услуги не означает ее низкое качество — консультировать будут ведущие специалисты страны. По вопросам алиментов они помогут подготовить и соответствующие документы.

В прошлом году были проведены пять "правовых аптек" на эстонском и русском языках, услугами которых воспользовались более 1000 таллинцев.