В Таллинне пройдет неформальная встреча министров развития стран-членов Совета по иностранным делам ЕС

Сегодня, 11 сентября, в Таллинне пройдет неформальная встреча министров развития стран-членов ЕС. Встречей будет руководить верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Федерика Могерини, принимать министров будет министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщает МИД.

Встреча начнется с рабочего обеда, где будет обсуждаться тема сотрудничества в области развития. Будут обсуждаться возможности сотрудничества с более развитыми из развивающихся стран, включая страны со средним уровнем дохода.

Обед продолжится рабочей сессией, в рамках которой министры обсудят сотрудничество в области цифровых технологий. Во время второй сессии будет обсуждаться тема возможностей государств в области поиска решений, приводящих к более плотному сотрудничеству при предотвращении кризисов.

Во время ужина министры будут обсуждать программу иностранных инвестиций Европейского союза, которая вдохновит частных инвесторов внести свой вклад в партнерские отношения Евросоюза и Африки, а также соседствующих с ЕС регионов.