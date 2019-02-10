В Таллинне пройдет международный фестиваль "Детский Петербург"

”Детский Петербург” — единственный фестиваль, комплексно представляющий российское детское творчество за рубежом.

Программа проекта, включающая разнообразные культурные мероприятия, предоставит эстонскому зрителю уникальную возможность познакомиться с творческими достижениями коллективов Петербурга.

События состоятся на трех площадках Таллинна.

В Центре русской культуры уже завтра будет открыта выставка детского рисунка "Люблю тебя, Петра творенье…".

14 февраля в 19 часов в концертном зале Alexela будет показан мюзикл "Алые паруса" в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, а 15 февраля в Центре русской культуры в 17 часов — музыкальная программа ”ОТ ВИНТА!” в исполнении ”СмешБэнд” и Музыкального театра детей Марины Ланда.

16 февраля с 10 до 14 часов в помещениях Центра русской культуры и музыкального театра Sakala laululapsed пройдут мастер-классы и практикумы по актерскому мастерству для детей и руководителей театральных студий. 17 февраля в 12:00, 15:00 и 17:00 Санкт-Петербургский театр ”Кукольный формат”, созданный режиссером и художником Анной Викторовой, покажет спектакль ”Щелкунчик” по произведению Э. Т. А. Гофмана