В Таллинне пройдет конференция о новом Законе о квартирных товариществах

Во вторник, 3 октября, в зале культурного центра ”Линдакиви” состоится конференция ”Квартирные товарищества — 2018: жизнь по новому закону о КТ. Ласнамяэский сюжет”.

В ходе конференции прозвучат доклады на следующие темы: ”Что нового в новом законе?”, ”Энергосбережение с реконструкцией домов и другими способами”, ”Экономика жилья: продавать, сдавать в аренду, тратиться на реновацию — какую?”, ”Гуманизация жилищной сферы. Городская жилищная политика”.

С докладами выступят юрист Елена Коростелёва, а также члены правления Балтийского института жилищной экономики и политики — доктор экономических наук Владимир Вайнгорт и инженер-теплотехник Елена Сенук.

Приглашаются члены правлений квартирных товариществ, их оппоненты и собственники квартир. Конференция организована Таллиннской горуправой и Балтийским институтом жилищной экономики и политики.

Участие бесплатное с обязательной предварительной регистрацией по телефонам:

+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265; или электронной почтой kardis@kardis.ee.