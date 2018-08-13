В Таллинне пройдет инфочас на тему строительства улицы Рейди

”Начавшееcя 23 июля в Таллинне строительство улицы Рейди — это масштабный проект, по поводу которого, наверное, у каждого жителя столицы есть свое мнение. Больше всего строительство затрагивает жителей микрорайона Садама и, в первую очередь, думая о них, мы решили организовать инфо-час. Мы конечно же ждем на него и всех остальных, кого интересуют детали строительства улицы Рейди и как оно повлияет на жизнь жителей города”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Инфочас состоится 16 августа в 18.00 в аудитории M-225 Таллиннского университета (здание Маре, Уус-Садама 5). На инфочасе с проектом ознакомят и ответят на вопросы руководитель проекта по строительству улицы Рейди Марек Яссик, заместитель директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллик, археолог отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк и другие. Модератор — старейшина района Кесклинн Владимир Свет.