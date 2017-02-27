В Таллинне пройдет Фестиваль современной русской культуры

"ОПѢ FEST" (читается «опять фест» ) - так называется уже второй по счету Фестиваль русской культуры, организованный управой столицы, который пройдет в Таллинне с 1 по 12 марта. Как сообщает Раэпресс, в течение двух недель на разных городских площадках будут представлены разнообразные виды искусства: кино, литература, музыка, танец, фотография, живопись.

”Отрадно, что фестиваль современной русской культуры становится доброй городской традицией. Два года назад с успехом прошел фестиваль VDRUG, который посетили около 3000 человек. Видимо, в обществе есть потребность и подсознательное ожидание такого фестиваля. Уверен, что и многогранная программа "ОПѢ FEST" заинтересует почитателей современной русской культуры Эстонии”, — отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Читать еще

Все мероприятия фестиваля объединяет тема города и городского пространства в современной культуре. В центре внимания — связанное с эстетикой урбанизма и повседневной жизнью города творчество современных художников, артистов и других деятелей искусства.

Первого марта в Таллиннском русском музее (Пикк 29а) для посетителей откроется выставка современных мастеров ”Город и его художники”, собравшая работы Сергея Лима, Евы-Марии Мирзоевой, Софии Аронович и Анетты Кевиш. Изюминкой фестиваля станет кинопоказ классической ленты ”Броненосец Потемкин” (реж. С. Эйзенштейн, 1925 г.) в кинотеатре Kosmos IMAX, действие которой разворачивается в Одессе, городе-побратиме Таллинна.

Программа также предлагает вниманию гостей цикл лекций и экскурсий об истории русской культуры в Таллинне. Участники смогут прогуляться по самому старому городскому кладбищу, подняться на колокольню собора Александра Невского, исследовать бастионы башни Кик-ин-де-Кёк, а также пройтись по местам, где снимались известные фильмы.

В большом зале "Vaba Lava" во второй раз соберется литературное кабаре, в котором примут участие современные русские поэты и писатели Эстонии. На этой же площадке покажут танцевальную сказку ”Путь к Звездам: о Таллинне и танце”, в которой соединятся городские легенды, истории маленьких танцовщиц и мастер-класс. Отдельного внимания заслуживает конкурс "NewStep ArtFest" для начинающих стилистов, парикмахеров, визажистов, моделей.