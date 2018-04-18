В Таллинне пройдет ежегодный форум по стратегии ЕС для региона Балтийского моря

”На форуме по стратегии региона Балтийского моря будут обсуждаться возможности выполнения трех стратегических целей: как улучшить среду обитания Балтийского моря, объединить регион Балтийского моря и повысить его благополучие. Со своей стороны подтверждаю, что правительства стран Балтийского региона проводят совместную работу над созданием устойчивой, инклюзивной и экологичной экономики”, — сказал министр иностранных дел Свен Миксер.

Достижение связанных со стратегией целей будет осуществляться посредством реализации международных и национальных проектов. В программе действий предусмотрено более 100 флагманских проектов общим бюджетом около 300 млн евро. Более чем в 70 проектах задействована и эстонская сторона. Ведущим партнером Эстония является в семи флагманских проектах в области культуры, энергетики, инноваций и политики адаптации к изменениям климата.

”Загрязненность Балтийского моря понижает качество жизни всех нас, однако благодаря сотрудничеству между правительствами стран Балтийского региона, его предприятиями, учеными, специалистами по защите окружающей среды, мы сможем улучшить ситуацию. Интерес Эстонии — продолжение до сих пор успешного сотрудничества”, — сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Стратегия для региона Балтийского моря является первой макрорегиональной стратегией Европейского союза. Стратегия преследует три основных цели: сохранение Балтийского моря, объединение региона и повышение уровня его благополучия. Стратегия касается 80 млн человек (17% населения ЕС) и восьми стран Евросоюза — Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.

Регистрация на форум открыта для участников реализации стратегии региона Балтийского моря, партнеров проекта, а также представителей институтов ЕС и международных организаций, действующих в регионе Балтийского моря.

Организацией форума совместно с Еврокомиссией занимаются Министерство иностранных дел Эстонии, Форум развития Балтии и другие партнеры. Мероприятие софинансируется программой Европейского фонда регионального развития ”Интеррег — Регион Балтийского моря”.