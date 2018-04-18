18.04.2018, 07:20

В Таллинне пройдет ежегодный форум по стратегии ЕС для региона Балтийского моря

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Meri, 28september
Foto: Ilmar Saabas

С 4 по 5 июня в Таллинне в Котле культуры пройдет IX ежегодный форум по стратегии Европейского союза для региона Балтийского моря. На мероприятии ожидается около 700 участников из Эстонии и других стран Европы. Основной темой форума станет регион Балтийского моря после 2020 года, значится в пресс-релизе.

На форуме будут представлены результаты проведенного по заказу Министерства иностранных дел Эстонии исследования ”Стратегия ЕС для региона Балтийского моря после 2020 года”. В исследовании приведен анализ эффективности сетей и проектов стратегии региона Балтийского моря в контексте достижения целей стратегии.

Помимо этого на форуме обсудят вклад стратегии в улучшение состояния экосистемы, а также возможности дальнейшего развития региона как глобального дигитального центра. В рамках форума пройдет 21 тематический семинар, где будут обсуждаться вопросы сохранения морской среды, безопасности, сектора энергетики и транспорта и дигитального развития региона.

”На форуме по стратегии региона Балтийского моря будут обсуждаться возможности выполнения трех стратегических целей: как улучшить среду обитания Балтийского моря, объединить регион Балтийского моря и повысить его благополучие. Со своей стороны подтверждаю, что правительства стран Балтийского региона проводят совместную работу над созданием устойчивой, инклюзивной и экологичной экономики”, — сказал министр иностранных дел Свен Миксер.

Достижение связанных со стратегией целей будет осуществляться посредством реализации международных и национальных проектов. В программе действий предусмотрено более 100 флагманских проектов общим бюджетом около 300 млн евро. Более чем в 70 проектах задействована и эстонская сторона. Ведущим партнером Эстония является в семи флагманских проектах в области культуры, энергетики, инноваций и политики адаптации к изменениям климата.

ТОП

”Загрязненность Балтийского моря понижает качество жизни всех нас, однако благодаря сотрудничеству между правительствами стран Балтийского региона, его предприятиями, учеными, специалистами по защите окружающей среды, мы сможем улучшить ситуацию. Интерес Эстонии — продолжение до сих пор успешного сотрудничества”, — сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Стратегия для региона Балтийского моря является первой макрорегиональной стратегией Европейского союза. Стратегия преследует три основных цели: сохранение Балтийского моря, объединение региона и повышение уровня его благополучия. Стратегия касается 80 млн человек (17% населения ЕС) и восьми стран Евросоюза — Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.

Регистрация на форум открыта для участников реализации стратегии региона Балтийского моря, партнеров проекта, а также представителей институтов ЕС и международных организаций, действующих в регионе Балтийского моря.

Организацией форума совместно с Еврокомиссией занимаются Министерство иностранных дел Эстонии, Форум развития Балтии и другие партнеры. Мероприятие софинансируется программой Европейского фонда регионального развития ”Интеррег — Регион Балтийского моря”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Ааба, роковое падение из окна в Ласнамяэ и новые подробности убийства в Кохтла-Ярве

17.04.2018
Сегодня, 17 апреля, министр государственного администрирования Яак Ааб сообщил, что собирается уйти с поста министра из-за вождения в пьяном виде. Также в этот день появилась новость о том, что накануне вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек, который позднее скончался в больнице. А его ровеснику, также 18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. Обо всем подробнее — в нашей подборке новостей этого вторника.
Подробнее

Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки отказался давать показания. Нарвские товарищи по учебе знают его как ”нормального пацана”

17.04.2018
18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. О самом Артеме отказалась говорить с Delfi администрация Ида-Вирумааского центра профессионального образования, где он учится. Мы пообщались с двумя студентами этого учебного заведения, хорошо знающими ставшего подозреваемым молодого человека.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

17.04.2018
Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

Недовольная покупательница: в Maxima теперь можно платить наличными и карточкой только 50/50?

17.04.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, у которой возникла проблема с оплатой покупки квитанциями из автомата по приему тары в одном из столичных магазинов Maxima. По ее словам, продавец сообщила ей, что теперь наличными либо квитанциями должна быть оплачена половина стоимости покупки, иначе оплата оставшейся суммы карточкой не пройдет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТА О ПИТАНИИ ВАШЕГО ПИТОМЦА, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


От актеров до политиков. Кто из известных людей Эстонии попадался на вождении в пьяном виде

17.04.2018
Сегодня в связи с вождением в пьяном виде подал в отставку министр государственного администрирования Яак Ааб. Кроме него, пьяными за рулем попадались и другие известные в Эстонии люди:
Подробнее

Пенсионную систему ждут глобальные переделки. Что же изменится?

17.04.2018
Вчера социальная комиссия Рийгикогу обсудила инициированный правительством законопроект, который привязывает пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни и делает пенсию менее зависимой от размера зарплаты. Комиссия направила проект в парламент на первое чтение.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пожарные объяснили, почему нельзя было спасти всех людей в "Зимней вишне"

17.04.2018
У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции в Москве.
Подробнее