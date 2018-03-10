В Таллинне произошел кратковременный сбой подачи электричества, который затронул 9000 потребителей

Утром в некоторых домах Таллинна произошел кратковременный сбой подачи электричества, который затронул порядка 9000 потребителей.

Специалист по коммуникации Elektrilevi Пеэтер Лийк пояснил, что это связано со сбоем фирмы Elering, которая обслуживает сеть. Elektrilevi не знает в чем причина сбоя подачи электроэнергии.

Директор по коммуникациям Elering Айн Кёстер сказал, что сегодня примерно в четверть двенадцатого на подстанции Ярве примерно на 45 минут отключились два трансформатора, которые и вызвали сбой при подаче электроэнергии.

До этого был отключен только один, другой работал, но сегодня по не известным причинам отключился и второй.