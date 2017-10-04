В Таллинне проходит встреча экспертов в области открытого правления и кибербезопасности

4 октября в Таллинне на международной конференции по Э-партнерству на уровне министров встретились приблизительно 150 участников, в числе которых представители гражданских объединений и ведомств шести стран восточного партнерства ЕС и эксперты высшего уровня государств ЕС, чтобы поделиться информацией о применении ИТ-технологий при обеспечении прозрачности процессов принятия решений и безопасности киберпространства, сказано в пресс-релизе.

Конференция проходит в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза и является частью серии мероприятий, проводимых в ходе подготовки к 5-му Саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

На конференции речь идет деятельности и достижениях стран восточного партнерства ЕС в сфере э-управления, и оценке как текущего состояния дел, так и перспектив на будущее. Основанием для оценки станет свежий анализ ситуации, проведенный в шести странах Восточного партнерства, который сосредотачивается на двух областях: использование возможностей ИКТ в процессе принятия государственных решений (э-демократия) и безопасность киберпространства. Опираясь на анализ, будут приведены примеры, пройдет обмен идеями по повышению эффективности нынешней деятельности. Кроме того, будут изданы политические рекомендации по повышению эффективности кибербезопасности и э-демократии в странах восточного партнерства ЕС.

Один из организаторов конференции, Академия э-управления, в течение ряда лет вносила вклад в наращивание потенциала всех шести государств восточного партнерства ЕС в части работы э-правительства. К примеру, в Армении с 2001 году было осуществлено 6 проектов, в т.ч. по созданию новых электронных инструментов для обуздания коррупции в регистре народонаселения и полиции. В Азербайджане были проведены курсы по э-государственному управлению. В Грузии был осуществлен первый эстонский (ведущий партнер) проект по введению законодательства по э-государству в соответствие с законодательством ЕС, а также 4 других проекта по информированию о системе э-государства и внедрения решений по вовлечению в e-обслуживание. В Молдове Академия э-управления помогала выработать политику э-государства, разработала и протестировала индекс государственной э-безопасности. В Украине совместно с самоуправлениями Западной Украины были разработаны и внедрены инструменты ИКТ для повышения качества государственного обслуживания, а в настоящий момент внедряется решение по безопасному обмену данными между ведомствами на основе эстонской системы X-tee, которое поддержит оказание э-услуг и проведение административной реформы. В Беларуси было проведено обучение по развитию возможностей использования ИКТ и кибер-безопасности в области открытого управления.

Конференция по э-партнерству проходит в Котле культуры, в Таллинне.

Организаторы конференции — ЦУ Центр восточного партнерства Эстонии и Академия э-управления, партнеры — Европейская комиссия и Министерство инностранных дел Эстонии.

Ратас: введение элементов э-госуправления помогло добиться большей прозрачности решений

По словам премьер-министра Юри Ратаса, восточные партнеры Европейского союза заметно продвинулись в организации защиты своего киберпространства и успешно используют цифровые решения в государственном управлении, что позволяет сделать более прозрачным процесс принятия решений, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Восточные партнеры Европейского союза заметно повысили прозрачность решений, принимаемых на государственном уровне, и добились успехов в развитии демократии. Конечно, Эстония с радостью продолжит делиться своим опытом и историями успеха в области электронного государственного управления, чтобы вдохновить страны программы Восточного партнерства больше уделять внимания инновациям”, — сказал премьер-министр Ратас, открывая сегодня утром в Таллинне конференцию ”Э-управление в странах Восточного партнерства”.

Премьер-министр ознакомил участников конференции с основными итогами прошедшего на прошлой неделе в Таллинне первого цифрового саммита Европейского союза. Европейские лидеры, принимавшие участие в саммите, обещали уделять больше внимания развитию международных систем цифрового управления, созданию инфраструктуры, поддерживающей экономику данных, и кибербезопасности, которая позволяет обеспечить доверие и защиту, необходимые для развития цифрового общества.

”В современном мире нельзя отдавать защиту и безопасность киберпространства на откуп одним только экспертам в области информационных технологий. Опасности, связанные с киберпространством, могут нанести ущерб всему миру, поэтому и бороться с ними нужно сообща и на политическом уровне”, — заявил Ратас.

В центре внимания конференции Восточного партнерства ””Э-управление в странах Восточного партнерства” повышение прозрачности процесса принятия государственных решений и уровня безопасности киберпространства.