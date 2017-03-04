В Таллинне проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором будет принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

Как сообщал портал Delfi, на этом съезде могут сместить с должности нынешнего лидера Валева Калда. Руководитель таллиннской организации ОЛПЭ Владимир Дроздов отрицает информацию о том, что на съезде, возможно, Калда отстранят от занимаемой им должности.

"Знаете, вообще-то я слухи не комментирую. Есть высказывания отдельных членов партии. Это же вполне нормально. Это во всех партиях так происходит. Даже в такой могучей партии — Центристской — тоже поменялся руководитель, — прокомментировал Дроздов. — Поменяется или не поменяется [председатель ОЛПЭ] сейчас я вам не могу сказать. Это все зависит от того, как выступит наш председатель, как он сделает отчет, изложит свою программу".

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