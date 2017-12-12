В Таллинне проходит международная встреча на темы ВИЧ и туберкулеза

Сегодня и завтра, 12 и 13 декабря в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза проходит международная встреча, посвященная финансированию программ и услуг по борьбе с распространением ВИЧ и туберкулеза.

Во встрече принимают участие представители министерств здравоохранения и финансов стран Европейского региона, представители Балканских стран и стран Восточного партнерства, Европейской комиссии, ВОЗ и других международных организаций, гражданских объединений, а также другие учреждения, связанные с финансированием направленных на борьбу с ВИЧ и туберкулезом программ и оказанием соответствующих услуг. Встречу открыл министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Распространение ВИЧ и туберкулеза в Европе по-прежнему остается проблемой, которая вызывает беспокойство прежде всего во многих странах Восточной Европы, где ситуация критичнее и доступность лечения — одна из худших в мире. Во многих странах необходимые для борьбы с этими заболеваниями услуги выстроены при поддержке иностранного финансирования. Теперь мы должны найти возможности, чтобы перевести их на стабильное государственное финансирование и плавно интегрировать в государственные системы здравоохранения”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”В этой сфере Эстония служит примером для других стран Восточной Европы. Мы перешли с финансирования иностранными донорами услуг по ВИЧ на государственное финансирование почти десять лет назад. Мы достигли политического соглашения, что данный вопрос носит приоритетный характер и мы последовательно увеличивали и государственное финансирование. В подготовленную недавно новую программу действий по ВИЧ мы включили амбициозную цель заметно сократить число новых случаев ВИЧ в ближайшие годы”.

По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, основной вызов состоит в том, как быть максимально эффективным в профилактике и лечении ВИЧ и туберкулеза, при этом не теряя фокуса. ”В последние годы упорно снижется число новых случаев заражения ВИЧ и по-прежнему остается очень высоким в европейском контексте. Число новых случаев туберкулеза сокращается, но их по-прежнему в два раза больше, чем в Скандинавии. При этом, как в Эстонии, так и в других странах проблемой является распространение мультирезистентного туберкулеза, не поддающегося лечению”, — сказала Веймер. ”Эта сфера крайне комплексная и различные проблемы переплетены — например, у одной десятой больных туберкулезом есть ВИЧ и половина испытывает проблемы с повседневной жизнью. Это те обстоятельства, с которыми мы должны считаться”.

Участники проходящей в Таллинне встречи ищут возможности для более плавного перехода с иностранного финансирования программ на устойчивое государственное финансирование. Эстонские и зарубежные эксперты дадут обзор передового опыта, вызовов, возможностей и рисков при интеграции программ по ВИЧ и туберкулезу в государственные системы здравоохранения. Также обсуждается роль и ответственность различных учреждений и организаций в борьбе с эпидемией ВИЧ и туберкулеза.

Борьбу с этими заболеваниями в странах Восточной Европы прежде по большей части финансировали через международные организации (пр. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией). Такое финансирование не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Новый вызов — плавный переход на устойчивое финансирование, чтобы по прекращению иностранного финансирования продолжалась работа программ по ВИЧ и туберкулезу.

В Эстонии при поддержке Глобального фонда были выстроены местные услуги по ВИЧ, в том числе услуги снижения вреда для наркозависимых, обладавшие ключевым значением для сокращения числа новых случаев заражения ВИЧ,

Наряду с экспертами и учеными из Эстонии на мероприятии также выступят специалисты из Литвы, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Молдовы, Сербии, Болгарии, Черногории, Украины и России.

Встречу чиновников руководящего звена ”Ответные действия на вызовы в области ВИЧ и туберкулеза: переход от поддержки доноров к устойчивым системам здравоохранения” в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза проводит министерство социальных дел в сотрудничестве с Институтом развития здоровья. Двухдневное мероприятие проходит в Таллинне, в конференц-центре Nordic Hotel Forum.