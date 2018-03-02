В Таллинне продумывают реформы, которые укрепят связи стран Восточного партнерства с Европой

Основное внимание проходящей сегодня в Таллинне пятой ежегодной конференции Эстонского центра Восточного партнерства уделено будущему политики Восточного партнерства ЕС и еще более тесным связям с Европейским союзом шести стран партнерства: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Беларуси и Украины.

Сегодняшняя международная конференция свела экспертов в области политики Восточного партнерства за общим столом впервые после саммита партнерства, состоявшегося в период эстонского председательства в ЕС в Брюсселе в ноябре прошлого года, значится в пресс-релизе.

”Цель проходящей сегодня в Таллинне конференции — описать ожидания сторон по результатам саммита и проанализировать цели, в сторону которых мы будем двигаться согласно этим ожиданиям, — сказал директор Эстонского центра Восточного партнерства Яан Рейнхольд. — Для нас важно, чтобы стабильность, процветание, демократия и экономическая свобода в этих шести странах продолжали укрепляться. Поэтому полученный политикой Восточного партнерства импульс не должен угаснуть. Восточное партнерство — не только формат проходящих раз в пару лет саммитов. Оно должно постоянно наполняться различными предметными мероприятиями и проектами сотрудничества, которые приближают шестерку стран к Европейскому союзу. На конференции мы также собрали экспертов из-за пределов Европейского союза и стран Восточного партнерства, что, несомненно, добавит дискуссии ценности и свежести”.