В Таллинне продолжат предоставлять услугу аренды велосипедов

"В 2016 году Таллиннский департамент предпринимательства заключил с фирмой Project56 договор с целью обеспечить аренду велосипедов на улицах Таллинна. Уходящая из Эстонии фирма Sixt была партнером Project56 и предоставляла необходимую для аренды велосипедов инфраструктуру. По нашим данным, фирма Project56, которую связывает договор с городом, планирует предоставлять услугу самостоятельно и поэтому она прекратила сотрудничество с Sixt. Это означает, что услуга аренды велосипедов не только не исчезнет с улиц Таллинна, но будет развиваться дальше", — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Договор с Таллинном предполагает создание как минимум 25 пунктов аренды велосипедов. Количество мест можно увеличить до 50. В одном пункте аренды должно быть как минимум семь велосипедов, если это позволяет городское пространство. Договор действует до 2026 года.

”Услуга аренды велосипедов, которая в течение двух лет дополняла транспортную сеть города, доказала свою необходимость, и сейчас различные городские департаменты ведут переговоры о месте новых пунктов аренды велосипедов. Обсуждается как дополнение уже существующей сети в Кесклинне, так и возможность предоставления услуги вне центра города”, — добавил старейшина района Кесклинн.