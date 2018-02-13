В Таллинне празднуют Масленицу и готовятся ко Дню друзей: куда пойти

Сегодня управа района Кесклинн открыла на Ратушной площади Масленичный лабиринт, а вечером горожане приглашаются на горку Мусумяги, где пройдет подготовка ко Дню друзей, сообщает управа Кесклинна.

Около сотни маленьких елок, до этого украшавших улицы Старого города, стоят на Ратушной площади. На самой площади много детей из детских садов и горожан. Мэр Таллинна Таави Аас и старейшина Кесклинна Владимир Свет приложили все усилия, чтобы распилить вход в лабиринт.

”Объявляю Масленичный лабиринт открытым”, — сказал старейшина, и дети принялись изучать дорожки лабиринта.

”Управа района Кесклинн решила возвести Масленичный лабиринт из елок, которые до этого украшали улицы Старого города”, — объяснил Свет. — Таким образом, мы не только даем срубленным деревьям новую жизнь, но и предлагаем детям небольшое развлечение”. Масленичный лабиринт простоит на Ратушной площади до начала следующей недели.

Свет добавил, что в планах продолжить давать главной рождественской елке новые значения. ”Таким образом праздничное настроение горожан присутствует и после окончания рождественских праздников. В этом году елка на Ратушной площади получит несколько новых жизней — одна из которых это подарок части города Пирита”, — отметил старейшина Кесклинна.

Уже сегодня вечером старейшина приглашает горожан на горку Мусумяги (или на горку Вирувярава), где на деревьях зажгутся сердца, которые до этого украшали рождественское дерево.

„Сегодня в 19:45 на горке Мусумяги можно будет увидеть, как зажжЕтся скульптура в виде сердца под названием ”Муси”. Композиция для фотографирования простоит на горке до начала весны”, — сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Завтра утром с 8 часов на Мусумяги откроется поп-ап цветочная будка, поэтому цветы на праздник 14 февраля можно будет купить недалеко от привычного места на Виру.

В районе Кристийне пройдет большое развлекательное мероприятие, посвященное масленице ”Vastlatrall”

Развлекательное мероприятие, посвященное масленице, ”Vastlatrall” состоится 13 февраля в 17:00 в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а), сообщает управа Кристийне. Игры, розыгрыши, забавы и развлечения будут доступны для всей семьи. В гостях первый в Балтийский странах LED-саксофонист Хенри Арукюла, масленичные игры и соревнования организованы Молодежным центром района Кристийне, для детей будут предложены поездки на пони.

”Важно поддерживать и сохранять традиции наших предков. По этому случаю предлагаю отпраздновать масленичные гуляния всем вместе в парке Лёвенрух и сделать это, по сравнению с прошлыми разами, еще с большим размахом, так как именно этот год является юбилейным годом Эстонской Республики”, — сказал старейшина управы района Кристийне Яанус Рийбе. ”Мы ждем всех независимо от возраста на масленичные празднования ”Vastlatrall”! Вместе послушаем исполнения LED-саксофониста Хенри Арукюла, праздничная музыка будет предложена DJ Ханнес Калямяе, затем все вместе попробуем масленичные угощения”, — добавил старейшина района.