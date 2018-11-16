16.11.2018, 07:05

В Таллинне появятся новые услуги для молодежи


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фото иллюстративноеFoto: TERJE LEPP

Первый год сотрудничества местных самоуправлений в области работы с молодежью в Таллинне завершился, за это время в столице создано 24 новых услуги для молодежи, ими смогли воспользоваться около 11 000 человек. Признанная успешной программа продолжится и в следующем году.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что цель программы заключается в том, чтобы ребята были активнее вовлечены в молодежную работу. ”В первый год работы этой программы была проделана большая работа. Молодые люди самостоятельно организовывали занятия, участвовали в мероприятиях и разнообразных мастер-классах. В новом сезоне работа продолжится, в девяти молодежных центрах будет предложено больше услуг, разработанных вместе с ребятами с учетом их потребностей. Например, в Кристийнеском молодежном центре можно будет участвовать в мастер-классах по фотографии и видео-съемке и познакомиться с технологиями виртуальной реальности. А в Ласнамяэском молодежном центре научат использовать возможности высоких технологий”, — рассказал Белобровцев.

Большая часть программы пройдет в Мустамяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне. В этих районах была проведена программа молодежного агентства целевого учреждения Archimedes, чтобы проанализировать существующие возможности молодежи, их потребности и пожелания. На основании полученных данных составлена программа на 2019 г.

О программах, проводимых в каждом из районов, можно узнать на домашних страницах молодежных центров: Мустамяэский, Ласнамяэский и Пыхья-Таллинна.

Мероприятия, проводимые в рамках программы, бесплатны. Программу координирует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.

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