В Таллинне появятся новые услуги для молодежи

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что цель программы заключается в том, чтобы ребята были активнее вовлечены в молодежную работу. ”В первый год работы этой программы была проделана большая работа. Молодые люди самостоятельно организовывали занятия, участвовали в мероприятиях и разнообразных мастер-классах. В новом сезоне работа продолжится, в девяти молодежных центрах будет предложено больше услуг, разработанных вместе с ребятами с учетом их потребностей. Например, в Кристийнеском молодежном центре можно будет участвовать в мастер-классах по фотографии и видео-съемке и познакомиться с технологиями виртуальной реальности. А в Ласнамяэском молодежном центре научат использовать возможности высоких технологий”, — рассказал Белобровцев.

Большая часть программы пройдет в Мустамяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне. В этих районах была проведена программа молодежного агентства целевого учреждения Archimedes, чтобы проанализировать существующие возможности молодежи, их потребности и пожелания. На основании полученных данных составлена программа на 2019 г.