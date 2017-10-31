В Таллинне появятся новые улицы: Пяэвалилле, Халси и Курси

На утверждение Таллинской горуправы представлены названия новых трех улиц столицы, которые образовались в результате реализации проектов по развитию недвижимости. Это улицы Пяэвалилле (что в переводе означает Подсолнуховая) в Вяйке-Ыйсмяэ, Халси ( Галсовая) — районе Таллинского пассажирского порта и Курси (Курсовая) в районе Вана-Каламая.

Пяэвалилле пройдет от проезда с улицы Ыйсмяэ возле улицы Эхитаяте и завершится на проезде улицы Ыйсмяэ возле Палдиского шоссе. Ыйсмяэ означает по-эстонски Цветочная гора, потому и названия улиц здесь в основном цветочные. А поскольку на новой улице планируются высотные здания, то и цветок выбран был рослый и стройный.

Улицу, создаваемую между улицами Румби (Румбовая) и Вёэри ( Носовая — имеется в виду нос судна), предложено назвать Халси, а становящийся улицей отрезок между бульваром Пыхья и улицей Каласадама (Рыбной гавани) — Курси.

Одновременно в связи с новой застройкой меняются пролегание и протяженность некоторых улиц. .