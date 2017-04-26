26.04.2017, 16:31

В Таллинне появятся новые ретротрамваи

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rus.delfi.ee
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1930. aastatest pärit vana tramm
1930. aastatest pärit trammFoto: Tallinna Linnatranspordi AS

И.о. мэра Таллинна Таави Аас ознкомился с реконструируемыми по заказу Tallinna Linnatranspordi AS трамваями, которым придается облик середины прошлого века при оснащении современными устройствами.

Сейчас в планах города выпустить эти трамваи на линию номер 3 — Тонди-Кадриорг.

"Я рассматриваю эти трамваи как вклад в укрепление туристического потенциала Таллинна", — прокомментировал свой визит Таави Аас.

Шесть ретротрамваев создаются на базе чешских КТ-4 и оформляются как выпускавшиеся в 30-е годы заводом "Двигатель". Последний из этих шести трамваев должен быть передан заказчику не позднее 21 августа нынешнего года.

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