В Таллинне появится новая остановка поезда

С воскресенья, 10 декабря, в расписание поездов в юго-западном направлении будет добавлена остановка Валдеку и сократится время в пути, сообщает Elron.

”Остановка Валдеку это хорошая новость для жителей Мяннику, которые теперь будут иметь возможность добраться на поезде до центра города за 15 минут. Нынешним пассажирам новая остановка дает возможность доехать поездом до Мяннику и двигаться оттуда дальше в направлении Нымме или Мустамяэ”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Остановка Валдеку находится между остановками Лийва и Мяннику и будет в дальнейшем являться границей между I и II зонам”, — добавил Конго.

Новая остановка будет использоваться с 10 декабря, и из всех поездов, едущих в обоих направлениях, в Валдеку будет останавливаться 12 рейсов в день. Скорые поезда в Вильянди и Пярну в Валдеку останавливаться не будут.

Произведенные в нынешнем году ремонты на железной дороге дали Elron возможность в некоторой степени сократить в юго-западном направлении время в пути. Скорые поезда из Таллинна в Рапла будут доезжать с 10 декабря за 50 минут, также и время в пути обычных поездов составит менее часа. Поездка на поезде будет быстрее на всех рейсах юго-западного направления, время в пути из Таллинна в Вильянди и Пярну скоростных поездов сократится до 2 часов и 10 минут.

С 10 декабря начнет действовать новое расписание Elron, которое можно найти на домашней странице Elron, кроме того бесплатную информацию о поездах можно получить и по круглосуточному информационному телефону 616 0245.