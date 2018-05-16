16.05.2018, 21:44

В Таллинне появится электростанция на крыше муниципального здания

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В Таллинне появится электростанция на крыше муниципального здания
Raepress

Завтра, 17 мая, в 13 часов городское энергетическое агентство открывает первую солнечную электростанцию на крыше муниципального дома.

Батареи, установленные на доме 48а по Палдискому шоссе, где расположено агентство, откроет вице-мэр Зюлейха Измайлова.

Таллинн присоединился к Пакту мэров, взяв на себя обязательство повысить к 2030 году удельный вес использования энергии из возобновляемых источников до 20% и снизить эмиссию углекислого газа на городской территории на 40%.

Солнечная батарея на крыше офисного здания состоит из фотогальванических элементов, суммарной мощностью 30 киловатт. Это практически обеспечивает потребности дома. В выходные энергия будет направляться на нужды расположенного рядом троллейбусного депо.

Здание на Палдиском шоссе,48а удостоилось в 2016 году титула "Зеленой конторы года". Здесь расположены муниципальная полиция, городской департамент социальных дел и здравоохранения, энергетическое агентство и другие учреждения.

Как отметила Измайлова, пуск электростанции — еще один шаг на пути к титулу "Зеленой столицы Европы", за который борется Таллинн.

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