04.06.2018, 13:27

В Таллинне появился новый общественный кран с питьевой водой

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rus.delfi.ee
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tulnukad-9
tulnukad-9Foto: Ilmar Saabas

На летний сезон в Таллинне вновь были открыты общественные краны с питьевой водой. Кроме того, компания Tallinna Vesi открыла в этом сезоне и новое место для забора воды в парке Кадриорг.

Общественные краны с питьевой водой находятся в Таллинне на улицах Виру и Харью, в Полицейском парке, на дорожке для безмоторного транспорта Ярвевана теэ и в Кадриорге. Из крана идет пригодная для питья водопроводная вода, качество которой контролируется.

По словам руководителя по коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник, интерес жителей к общественным питьевым пунктам все больше оживляется. ”К нам все чаще обращаются с различными идеями об открытии новых общественных пунктов с питьевой водой под открытым небом или в какой-либо организации. Хорошая доступность водопроводной воды важна для горожан, это вновь подтверждает, что жители становятся все более сознательными в отношении окружающей среды”, — сказала Венник.

Tallinna Vesi также напоминает, что краны с питьевой водой нужно использовать разумно. Если кран не работает или из него не течет вода, то предприятие ожидает информации по телефону 6262400.

Использование водяных кранов, находящихся под открытым небом, возможно в весенний и летний сезоны, на зиму краны закрываются, чтобы избежать замерзания.

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