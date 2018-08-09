09.08.2018, 07:00

В Таллинне появилось пять новых электронных парковок для велосипедов

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rus.delfi.ee
EST 1
Tühjad rattaparklad
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

В Таллинне заработали пять новых велосипедных парковок с электронной системой замков, на которых можно оставить 50 велосипедов без использования замка. Одна из них находится рядом с мэрией Таллинна. Всего на сегодняшний день в столице 520 электронных парковочных мест.

Система была придумана молодыми людьми из Эстонии и являет собой пример инновационного решения. Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что идея зародилась в связи с необходимостью бороться с воровством и выпускники Таллиннского Технического университета смогли предложить рынку данное решение. ”Это предприятие полностью основывается на эстонском капитале и создано здесь же, а теперь система используется также в Финляндии, Бельгии, Швейцарии, Исландии и США. Таллиннская горуправа первой в мире установила подобную парковку рядом со своим зданием”, — сказал Кландорф и добавил, что в ближайшее время такие стоянки для велосипедов появятся рядом со зданием городской управы и городского совета в Вашингтоне. Вице-мэр отметил, что электронные парковки расширили сеть велостоянок в Таллинне. На таллиннских железнодорожных станциях появилось более сотни новых мест для велосипедов.

Оставить свой велосипед можно, используя единую проездную карточку, на десяти таллиннских стоянках. Для этого нужно просканировать зеленую карточку на месте, либо использовать приложение для мобильных телефонов Bikeep. Парковки помимо электронных замков оснащены также камерами видеонаблюдения и сигнализацией, поэтому нет необходимости носить с собой замок и велосипедисты могут спокойно оставлять свои велосипеды.

Электронные стоянки для велосипедов расположены по следующим адресам:

- площадь Свободы (20 мест);

- на углу улиц Харью и Никулисте (10 мест);

- на углу Тоомпуйестеэ и Нунне (10 мест), вскоре будет перемещена к зданию Балтиского вокзала;

- на углу Вана-Виру и Виру;

- у здания на пл. Вабадузе, 7 (10 мест);

- на б. Эстония рядом с т/ц ”Солярис” (10 мест);

- на Хобуяаама у кинотеатра Coca-Cola Plaza (10 мест);

- на ж/д станции Нымме (10мест);

- на Линнавяльяк у аэропорта (10 мест).

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