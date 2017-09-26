В Таллинне появились новые трамвайные остановки. Почему, зачем и как им выбирали названия?

В сентябре в Таллинне завершилась реконструкция трамвайного полотна. Были заменены рельсы на отрезке пути от центра до Копли, по которому ездят трамваи №1 и №2, и проложен новый маршрут: теперь на трамвае №4 можно доехать до аэропорта. На линиях появились и новые остановки. Delfi выяснил, как и зачем возникли новые трамвайные остановки, кто выбирает для остановок место и название.

Трамвай в будущее

”Новые остановки необходимы для обслуживания пассажиров, учитывая как имеющиеся центры притяжения, так и зоны, которые планируется развивать в ближайшем будущем”, — объяснил директор Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо.

По его словам, при планировании новых трамвайных остановок надо учитывать и имеющийся спрос, и потенциальный, поскольку сооружение остановок и платформ в ходе работ по реконструкции дороги значительно дешевле и целесообразнее, нежели их подстраивание позже — к имеющейся инфраструктуре.

В Таллинне остановки общественного транспорта нарекает мэрия — исходя из решения Комиссии по названиям. Остановка трамвая №4 ”Леннуяам” (рус. ”Аэропорт” — прим. ред.) получила свое название ввиду близости к Таллиннскому аэропорту; остановка ”Юлемисте линнак” (городок Юлемисте) названа так потому, что находится в районе Юлемисте и в городке Юлемисте.

Расположенная на улице Копли трамвайная остановка ”Марати” названа так вслед за одноименной автобусной остановкой. Остановка трамваев, расположенная на улице Копли между улицами Эрика и Вольта получила название ”Крулли”: она находится около завода ”Крулли” и основана с перспективой обслуживания этой развивающейся зоны.

”Остановка ”Канути”, что в районе перекрестка улиц Ахтри, Раннамяэ и бульвара Мере, названа так из-за того, что Канути — одна из ближайших к остановке улиц, по которой люди по большей части будут идти от нее в Старый город; также рядом расположен и сад Канути. При выборе названия остановки ”Сальме”, расположенной на улице Копли между Сальме и Гранийди, исходили из того, что близко расположены и улица Сальме и одноименный центр культуры”, — рассказал Харьо о логике выбора названий.

Остановка "Леннуяам"

Глава департамента также поделился, что отзывы горожан о новых трамвайных остановках на линии №4 были исключительно положительными. Что касается новых остановок трамваев №1 и №2, пассажиры обратили внимание, что ”Сальме” и ”Теллискиви” расположены довольно близко. ”При постройке остановки ”Сальме” пришлось считаться с обстоятельством, что без смещения трамвайного коридора было бы невозможно спланировать иное место остановки, а этому сопутствовало бы значительное повышение затрат на реконструкцию”, — объяснил Харьо.

При планировании постройки остановок общественного транспорта, по словам чиновника, следует считаться с общим решением планировки, с расположением пешеходных переходов и дорожек.

Станет меньше машин?

Координатор из Таллиннского департамента городского планирования Маргит Локк рассказала Delfi, что ведомство поставило цель значительно снизить количество автомобилей в Пыхья-Таллинне. А для этого необходимо хорошо продуманное и максимально удобное транспортное решение.



”Цель появления новых трамвайных остановок — потребности людей, прежде всего тех, кто в будущем намерен жить и работать в зонах, которые планируется развивать”, — объяснила Локк.

Например, остановка ”Канути” связана с активным использованием портовой зоны, в том числе новых жилых и бизнес-зданий, строящихся близ Адмиралтейского бассейна, с развитием Porto Franco (строящийся комплекс торговых зданий и бюро — прим. ред.).

Проект Porto Franco

”Остановка ”Сальме” появилась в связи с активным посещением культурного центра ”Сальме”, тем более, возле него — мало парковочных мест. Также учитывали и учеников Каламаяской основной школы: эта остановка облегчает их путь. — рассказала Локк. — Учитывалось и развитие квартала, что за водонапорной башней на Теллискиви: там планируется продлить улицу Рейсияте. По техническим соображениям остановка ”Сальме” была сдвинута к ”Теллискиви” — ранее она планировалась в начале улицы Сальме”.

Остановка ”Крулли”, по словам координатора, напрямую связана с развитием кварталов Вольта и Крулли. Строительство в квартале Вольта определяет уже действующая детальная планировка; для квартала Крулли она составляется. В районе улицы Марати до сих пор была лишь автобусная остановка, сейчас же есть и трамвайная.

”Новые остановки основали с расчетом на будущее: чтобы через пару лет, когда несколько кварталов будут готовы, не начинать заново планирование трамвайных остановок. Перед их реорганизацией Департаментом городского планирования был проведен анализ; в нем исходили из использования земли в перспективе, будущего развития и оптимального расстояния между остановками”, — рассказала она о роли их ведомства в ходе работ и добавила, что обратная связь о новых остановках, за редким исключением, была положительной. Перед их постройкой обменивались мнениями с местными жителями.

Названия для остановок предложил специалист Таллиннского департамента городского планирования, решение приняла Комиссия по названиям. ”Они связаны с названиями улиц, расположенными в тех районах, или с историческими сооружениями, как, например, близ остановки ”Крулли” когда-то был завод ”Крулли””, — пояснила Маргит Локк.

О появлении новых остановок или об изменении их названий можно узнать на сайте города Таллинн (tallinn.ee — прим. ред.). Например, 1 сентября 2017 года на маршруте автобуса №24А появилась новая остановка ”Рехе”, на маршруте №31 — ”Выйдуйооксу”, №32 и №72 по направлению в Копли — новые остановки ”Марати” и ”Сепа”.

Трамвайный туннель в аэропорт