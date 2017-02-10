В Таллинне побывал президент Комитета регионов Европы

10 февраля в Эстонии, в том числе в Таллинне, находился с официальным визитом президент Комитета регионов Европы Маркку Марккула, сообщает Раэпресс.

Он встретился с премьер-министром Юри Ратасом, министром окружающей среды Марко Померанцем и председателем комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомасом Витсутом, выступил с докладом о роли комитета на заседании возглавляемой Витсутом комиссии.

Состоялась также встреча Марккула с председателем Таллинского городского собрания и членом Комитета регионов Европы Калевом Калло и исполняющим обязанности мэра города Таави Аасом, которые ознакомили гостя с местом проведения официальных мероприятий во время председательствования Эстонии в Европейском союзе — "Генератором культуры" и рассказали о планируемых в связи с председательствованием мероприятиях.

Марккула отметил, что реконструкция здания бывшей городской электростанции — хороший пример рачительного использования средств европейских фондов, а увиденное им окажет бесспорное влияние на формируемые сейчас комитетом предложения о дальнейшем субсидировании из этих фондов, в основу которых ляжет принцип оказания помощи именно на местах — в городах и регионах.