В Таллинне планируется проведение двухдневной акции "Бессмертный полк"

Общественное движение "Бессмертный полк" в этом году в Таллинне планирует провести двухдневную акцию, приуроченную к празднованию Дня победы.

В полиции уже зарегистрировано на 8 и 9 мая проведение публичного собрания в Таллинне, на улице Фильтри, около кладбища.

Один из организаторов общественного движения Андрей Гончаров подтвердил Delfi, что план о проведении акции у него уже составлен, однако от подробных комментариев он отказался.