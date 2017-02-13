В Таллинне планируется проведение двухдневной акции "Бессмертный полк"

Общественное движение "Бессмертный полк" в этом году в Таллинне планирует провести двухдневную акцию, приуроченную к празднованию Дня победы.
В полиции уже зарегистрировано на 8 и 9 мая проведение публичного собрания в Таллинне, на улице Фильтри, около кладбища.
Один из организаторов общественного движения Андрей Гончаров подтвердил Delfi, что план о проведении акции у него уже составлен, однако от подробных комментариев он отказался.
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