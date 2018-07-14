14.07.2018, 10:54

В Таллинне перекрыт перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ


rus.delfi.ee
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Foto: Helena Pass

14 июля до 23.30 ведется асфальтирование дорожного покрытия на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ. В это время перекресток будет закрыт для транспорта.

Объезд будет обеспечиваться по улицам Клоостриметса, Люкати и Козе. В объезд направится и общественный транспорт. Маршрут автобуса 49 линии в обе стороны проляжет по улицам Уссимяэ, Прийсле, Козе, Люкати, Клоостриметса с временной остановкой на улице Клоостриметса в районе перекрестка с улицей Люкати.

Участников движения просят следовать указаниям временных дорожных знаков и запасаться временем на дорогу в этих местах из-за удлинения пути.

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