В Таллинне отпразднуют столетие независимой Финляндии

В субботу, 10 июня, в Таллинне будет отмечаться 100-летие Финляндии как независимого государства, сообщила пресс-служба мэрии города.

В 18 часов на площади Вабадузе начнется большой бесплатный концерт финских и эстонских артистов и музыкантов, который откроют речи президентов Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии — Саули Нийнистё.

Будут присутствовать на концерте и премьер-министры двух стран — Юха Сипиля и Юри Ратас. На сцене предстанут перед зрителями Тынис Мяги, Чалис, Ийрис, Мари Калкун, Ленна, Яан Пехк, Юри Поотсманн, Стиг Ряста и Виллу Тамме из Эстонии, Саара Аалто, Петри Лааксонен, Веза-Матти Лойри, Пэйлфейс, Рониа, "Scandinavian Music Group", Туомо и Айлу Валле из Финляндии. Вести концерт будут Ян Ууспылд и Санна Стеллан.

Таллинн предоставил всем северным соседям бесплатный проезд в общественном транспорте в дни торжеств — 9 и 10 июня. Для этого гостю достаточно предъявить удостоверение личности, выданное властями Финляндии, с фотографией.

В Маарьямяэском замке, точнее, в его бывшей конюшне, откроется выставка "100 дел Финляндии", рассказывающая не без юмора о буднях наших соседей. В Теллискивиском творческом городке 10 и 11 июня на Таллинском фестивале уличной пищи состоится ознакомление с блюдами финской кухни, финские артисты выступят на фестивале "Тадаа!", в 15 часов в Яановской церкви выступят молодежные камерные ансамбли двух стран. По обе стороны залива планируется по случаю обоюдного 100-летнего юбилея провести не менее 100 футбольных матчей команд из Эстонии и Финляндии.

Кинотеатра "Сыпрус" проведет в ночь на субботу на обращенной к морю стороне горхолла киносеанс, на котором состоится премьерный показ фильма культового режиссера Аки Каурисмяки "По ту стороны надежды", входящего в трилогию этого режиссера о море. На демонстрации будут присутствовать финские артисты. Зрелище будет доступно сегодня с 11 часов вечера до 2 часов ночи.