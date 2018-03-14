В Таллинне отметят День святого Патрика

В пятницу, 16 марта, с 19 часов фонарные столбы на площади Вабадузе и своды Яановской церкви окрасятся в зеленый цвет в ознаменование ирландского национального праздника — Дня св. Патрика, приходящегося на 17 марта.

Так отмечается этот день в Таллинне впервые, что призвано знаменовать укрепление дружеских связей между двумя странами, сообщает Раэпресс. Празднование откроют посол Ирландии Фрэнк Флуд и вице-мэр Таллинна Калле Кландорф примерно в 18.50.

Зелеными фонарные столбы останутся до утра 19 марта. Все три вечера в 19 часов с колокольни Яановской церкви будет звучать мелодия гимна Дня св. Патрика „Hail Glorious St. Patrick”.

Традиция окрашивать на время праздника разного рода объекты в зеленый цвет широко распространилась в мире. Зелеными в эти дни становятся Сиднейская опера в Австралии, Эйфелева башня в Париже, Рижская ратуша и т.д.

Посол Фрэнк Флуд выразил надежду, что празднование Дня св. Патрика станет традицией и в Эстонии.