В Таллинне открыли новую штаб-квартиру Всемирной федерации шашек

Премьер-министр Юри Ратас и председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт вчера открыли в Доме шахмат им. Пауля Кереса новую штаб-квартиру Всемирной федерации шашек (FMJD), которая будет располагаться в Таллинне следующие четыре года. Физическая штаб-квартира FMJD находится в Эстонии, а юридическая — в Голландии, значится в пресс-релизе.



”Уровень влиятельности Эстонии зависит от того, какова наша роль и позиция в организации жизни на международном уровне”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. ”Для Эстонии имеет символичное значение тот факт, что штаб-квартира Всемирной федерации шашек теперь расположена в Таллинне, в Доме шахмат им. Пауля Кереса. В интеллектуальном спорте эстонцы зарекомендовали себя и как игроки, и как организаторы. За последние 10 лет Эстония чаще всех проводила международные турниры, и это большое достижение местных организаторов. То, что Эстонии доверили руководить жизнью всемирного интеллектуального спорта — это награда за прежние труды”.

”Таллинн на протяжении многих лет поддерживал игру в шашки и организацию международных турниров”, — отметил председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт. ”Для нас большая честь, что штаб-квартира Европейской федерации шашек 10 лет — с 2007 по 2017 — находилась в Таллинне. Появление штаб-квартиры Всемирной федерации шашек — это большой шаг вперед, в связи с которым вырастут как ответственность, так и возможности проявить себя на международном уровне. Это потребует объединения усилий на уровне организаторов, спонсоров, города и государства”.

”Штаб-квартира Всемирной федерации шашек в Таллинне — это чудо”, — сказал президент FMJD Янек Мягги. ”Ключевую роль на всемирной шашечной арене играют такие страны, как Голландия и Россия, а восходящей звездой можно назвать Китай. Активная международная работа, в том числе сотрудничество с несколькими организациями интеллектуального спорта, придали значительный импульс развитию шашек в Эстонии. Эстонский союз шашек входит в число организаторов лучших шашечных турниров, что является результатом работы за последние 20 лет”.

”Штаб-квартира FMJD в Таллинне открывает очень много возможностей, которые позволят вдохновить эстонских спортсменов и активизировать молодежь”, — сказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. ”Мечта каждого спортсмена — стать лучшим в мире. В вопросах организации международных соревнований Эстония этого добилась. Шашисты со всего мира ценят Эстонию и Таллинн за то, что здесь всегда проходят турниры на высшем уровне. Следующие четыре года мы хотим быть примером не только для Европы, но и для всего мира”.