19.04.2018, 15:25

В Таллинне открылась "Инваярмарка 2018"


rus.delfi.ee
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В Таллинне открылась "Инваярмарка 2018"
FOTO: Raepress

Сегодня в полдень открылась организованная Таллинской палатой инвалидов "Инваярмарка 2018", которая продлится два дня. На ярмарке можно получить обширную информацию об услугах и изделиях, помогающих людям с особыми потребностями справляться со своими повседневными делами.

Ярмарка открыта сегодня с 12 до 18 часов и завтра — с 10 до 15 часов по адресу Палаты — улица Эндла, 59.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер считает, что ярмарка открылась уже в десятый раз и что помогать людям с особыми потребностями — очень важно.

Во время ярмарки можно ознакомиться с деятельностью занимающихся проблемами этой категории людей организаций, принять участие в информационных уроках, получить консультацию юристов и других специалистов.

В компьютерном классе пройдут занятия с обучением пользования электронной почтой, отправке файлов и дигитальной подписи документов. В первый день ярмарки можно также провести замер уровня сахара в крови и давления крови.

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