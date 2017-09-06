В Таллинне от центристов баллотируется более 500 человек

Шествие центристов 3 сентября в Таллинне Foto: Madis Veltman

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и кандидат на пост мэра Таллинна Таави Аас передали во вторник избирательной комиссии партийный список всех кандидатов, баллотирующихся в Таллинне. Всего в списке 508 человек.