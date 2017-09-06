06.09.2017, 07:28

В Таллинне от центристов баллотируется более 500 человек

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rus.delfi.ee
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Шествие центристов 3 сентября в Таллинне
Шествие центристов 3 сентября в ТаллиннеFoto: Madis Veltman

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и кандидат на пост мэра Таллинна Таави Аас передали во вторник избирательной комиссии партийный список всех кандидатов, баллотирующихся в Таллинне. Всего в списке 508 человек.

По словам Корба, на предстоящих местных выборах от Центристской партии будет избираться рекордное число кандитов, передает пресс-служба партии.

Кандидат на пост столичного градоначальника от центристов Таави Аас подчеркнул, что на предстоящие выборы центристы иду с хорошо продуманной программой и сильной командой, которая сможет реализовать все свои обещания.

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