В Таллинне от центристов баллотируется более 500 человек

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и кандидат на пост мэра Таллинна Таави Аас передали во вторник избирательной комиссии партийный список всех кандидатов, баллотирующихся в Таллинне. Всего в списке 508 человек.
По словам Корба, на предстоящих местных выборах от Центристской партии будет избираться рекордное число кандитов, передает пресс-служба партии.
Кандидат на пост столичного градоначальника от центристов Таави Аас подчеркнул, что на предстоящие выборы центристы иду с хорошо продуманной программой и сильной командой, которая сможет реализовать все свои обещания.
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