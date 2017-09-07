07.09.2017, 15:05

В Таллинне около ипподрома ограничено движение из-за ремонта теплотрассы


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Helena Pass

Сегодня утром начались ремонтные работы на теплотрассе в районе Лиллекюла, которые должны завершиться завтра, 8 сентября, к 17 часам, сообщает Раэпресс.

В связи с этим ограничено движение транспорта на перекрестке около ипподрома. Там на Палдиском шоссе в направлении к центру города на 20 метров закрыта для движения одна из полос. Водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков.

Производитель работ — фирма AS Utilitas Tallinn — приносит извинения за причиняемые неудобства.

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