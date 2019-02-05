В Таллинне объявлены победители конкурса в сфере молодежной работы

Сегодня в Русском театре состоялось торжественное вручение наград по итогам конкурса «Большие дела 2018», в котором были определены достижения прошлого года в сфере работы с молодежью и их авторы. Награды вручены в пяти категориях: большие дела таллиннской молодежи, для молодежи, молодежный работник года, юный волонтер года и молодежное объединение года, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр ТаллиннаВадим Белобровцев рассказал, что этот конкурс был особенно богат достижениями и это вызывает гордость — на конкурс были представлены 66 номинантов. ”Радостно, что конкурс помогает выделить важные дела и тех, кто ими занимается в столичной сфере работы с молодежью. В этом году особенное внимание привлек вклад волонтеров в развитие общины. Это справедливо и в отношении ребят и молодежных объединений, и в отношении молодежных работников, которые зачастую делают больше, чем от них ожидается. Это важный пример для всех, и радостно, что работу волонтеров все чаще оценивают по достоинству”, — сказал вице-мэр.
В категории ”Большие дела для Таллиннской молодежи 2018” победил проект Таллиннской Сюдалиннаской школы, в ходе которого к занятиям по интересам было привлечено большое число школьников, которые до этого бесцельно проводили время после уроков в здании школы.
В той же категории жюри отметило проекты молодежного штаба Раадику, день тени Северо-Эстонского центра Rajaleidja и программу ”Молодежная работа через спортивное волонтерство ЭР100”.
В категории ”Большие дела таллиннской молодежи 2018” признание получила благотворительная кампания Пыхья-Таллиннского молодежного круглого стола ”Будь другом”. В ходе кампании ребята собирали средства для приюта бездомных животных. Также был отмечен проект Таллиннской 32 школы ”Неделя тренировок”.
Титул молодежного работника-2018 достался Анне Заволнер, которая работает в Детском центре душевного здоровья, а также активно участвует в деятельности организации Shokkin Eesti и возглавляет группу скаутов.
Таллинн премировал участников и организаторов молодежной работы в четырнадцатый раз. Организатор конкурса — Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.