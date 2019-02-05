В Таллинне объявлены победители конкурса в сфере молодежной работы

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что этот конкурс был особенно богат достижениями и это вызывает гордость — на конкурс были представлены 66 номинантов. ”Радостно, что конкурс помогает выделить важные дела и тех, кто ими занимается в столичной сфере работы с молодежью. В этом году особенное внимание привлек вклад волонтеров в развитие общины. Это справедливо и в отношении ребят и молодежных объединений, и в отношении молодежных работников, которые зачастую делают больше, чем от них ожидается. Это важный пример для всех, и радостно, что работу волонтеров все чаще оценивают по достоинству”, — сказал вице-мэр.

В категории ”Большие дела для Таллиннской молодежи 2018” победил проект Таллиннской Сюдалиннаской школы, в ходе которого к занятиям по интересам было привлечено большое число школьников, которые до этого бесцельно проводили время после уроков в здании школы.

В той же категории жюри отметило проекты молодежного штаба Раадику, день тени Северо-Эстонского центра Rajaleidja и программу ”Молодежная работа через спортивное волонтерство ЭР100”.